Здоров'я

Нові дієтичні тренди спричиняють появу незвичних алергій

Поширення нових дієтичних трендів призводить до появи нових проблем зі здоров’ям. Зокрема, лікарі почали фіксувати раніше невідомі типи алергії на горіхи.

Про це стало відомо під час нещодавнього симпозіуму для сімейних і дитячих лікарів, повідомляє естонський мовник ERR.

Науковці зазначають, що простежується чіткий зв’язок між розширенням раціону людей і раптовими реакціями імунної системи. За їхніми словами, особистий вибір продуктів часто формується під впливом порад про здорове харчування у медіа та нових харчових тенденцій.

Відмова від одних продуктів і перехід на інші змінює загальний профіль здоров’я населення, а також впливає на те, які види алергії стають найпоширенішими у суспільстві. Таким чином, навіть зміни в меню, які вважаються корисними, можуть призводити до появи нових медичних проблем.

Водночас сучасні методи діагностики дають змогу лікарям досить точно відрізняти основні алергени від перехресних алергічних реакцій і швидко визначати причини найпоширеніших симптомів.

Попри це медики наголошують, що важливішими за складні лабораторні дослідження залишаються реальне самопочуття пацієнта та швидке полегшення симптомів.

 Автор: Богдан Моримух

дієта алергія імунна система тренди весняні тренди
Читайте також

Дім Олега Ольжича у центрі Києва: прокуратура рятує історичну пам’ятку від незаконних власників
Культура 16.03.2026 15:29:23
Дім Олега Ольжича у центрі Києва: прокуратура рятує історичну пам’ятку від незаконних власників
Читати
Турбота про природу чи про гаманець:шокуюча правда про відсутність зарядки у вашому смартфоні
Технології 16.03.2026 15:12:10
Турбота про природу чи про гаманець:шокуюча правда про відсутність зарядки у вашому смартфоні
Читати
СБУ затримала агента фсб, який полював на об’єкти Укрзалізниці
Війна 16.03.2026 14:51:24
СБУ затримала агента фсб, який полював на об’єкти Укрзалізниці
Читати

