Нові дієтичні тренди спричиняють появу незвичних алергій

Поширення нових дієтичних трендів призводить до появи нових проблем зі здоров’ям. Зокрема, лікарі почали фіксувати раніше невідомі типи алергії на горіхи.

Про це стало відомо під час нещодавнього симпозіуму для сімейних і дитячих лікарів, повідомляє естонський мовник ERR.

Науковці зазначають, що простежується чіткий зв’язок між розширенням раціону людей і раптовими реакціями імунної системи. За їхніми словами, особистий вибір продуктів часто формується під впливом порад про здорове харчування у медіа та нових харчових тенденцій.

Відмова від одних продуктів і перехід на інші змінює загальний профіль здоров’я населення, а також впливає на те, які види алергії стають найпоширенішими у суспільстві. Таким чином, навіть зміни в меню, які вважаються корисними, можуть призводити до появи нових медичних проблем.

Водночас сучасні методи діагностики дають змогу лікарям досить точно відрізняти основні алергени від перехресних алергічних реакцій і швидко визначати причини найпоширеніших симптомів.

Попри це медики наголошують, що важливішими за складні лабораторні дослідження залишаються реальне самопочуття пацієнта та швидке полегшення симптомів.