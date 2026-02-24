Армія без кордонів: тисячі іноземців під прапором України воюють на фронті

Добровольці з 75 країн світу приєдналися до підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Щомісяця контракт із підрозділами Сухопутних військ підписують близько 600 іноземців, але ця цифра може змінюватися залежно від сезону, розповів заступник начальника відділу координації з питань проходження служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський. «Зараз трохи холодніше – люди з теплих країн рідше їдуть. Можемо відняти до 50 осіб із цих 600. Коли стане тепліше – цифра зросте», – пояснив він.

Загалом за різний час понад 10 тисяч іноземців служили або продовжують службу в підрозділах Сухопутних військ ЗСУ.

Мілевський підкреслив, що кількість залучених військових визначається можливостями їх підготовки, зокрема бойового злагодження та забезпечення зброєю і спорядженням. «Можна збільшити кількість до тисячі чи півтори, але якщо немає, хто займатиметься людьми, результату не буде», – зазначив він.

Іноземці також служать у підрозділах Головного управління розвідки та Національної гвардії. У складі Сил оборони вони мають ті ж права та обов’язки, що й українці, але можуть розірвати контракт після шести місяців служби.

Це свідчить про зростаючий міжнародний внесок у обороноздатність України та високий рівень довіри іноземців до нашої армії.

Як повідомляло раніше ForUa, депутатка звернулася до міністра оборони через розформування 2-го Іноземного легіону.