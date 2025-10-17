У ЗСУ назвали найпопулярніші бригади серед новобранців

Кандидати, які укладають контракт за програмою “Контракт 18-24”, найчастіше обирають 3-тю штурмову, 92-гу, 93-тю та 72-гу окремі бригади. Про це в ефірі повідомила молодша лейтенантка Алла Пунько, офіцерка відділення дистанційного найму, соціальних мереж та взаємодії зі ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

“Ці бригади були популярними майже з самого початку програми. Вони мають довгу історію бойових операцій і демонструють високий рівень підготовки особового складу, тому кандидати прагнуть потрапити саме до них”, — зазначила Пунько.

Серед найбільш затребуваних посад у контракті — розвідник, гранатометник та оператор безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За словами офіцерки, спеціальність оператора БПЛА стала особливо актуальною через сучасні реалії війни. “Сьогодні війна дронів — це не перспектива майбутнього, а наша сучасність. Фронт потребує висококваліфікованих операторів, які можуть контролювати дрони та забезпечувати ефективне ведення розвідки та підтримку підрозділів на передовій”, — пояснила Пунько.

Вона додала, що ця посада була популярною ще до офіційного запуску контракту і приваблює людей різного віку та професійного досвіду.

