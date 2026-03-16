У середу Зеленський відвідає Іспанію та зустрінеться з прем’єром країни Санчесом

“Президент України Володимир Зеленський у середу, 18-го числа, відвідає Іспанію та зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом у палаці Монклоа“, – пише видання.

Зазначається, що це буде четвертий візит Зеленського до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що його країна може розмістити свої війська в Україні в рамках післявоєнних гарантій.