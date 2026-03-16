Полiтика

У середу Зеленський відвідає Іспанію та зустрінеться з прем’єром країни Санчесом

У середу Зеленський відвідає Іспанію та зустрінеться з прем’єром країни Санчесом

Президент Володимир Зеленський цієї середи, 18 березня, відвідає Іспанію, де зустрінеться із прем’єр-міністром Педро Санчесом. Про це пише EFE.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18-го числа, відвідає Іспанію та зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом у палаці Монклоа“, – пише видання. 

Зазначається, що це буде четвертий візит Зеленського до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що його країна може розмістити свої війська в Україні в рамках післявоєнних гарантій.

 Автор: Сергій Ваха

