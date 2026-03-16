Трамп не втратив інтересу до переговорів щодо миру в Україні, – Пєсков

У Кремлі стверджують, що президент США Дональд Трамп не втратив інтересу до переговорів щодо завершення війни в Україні. Там заявили, що очікують на наступний раунд перемовин, хоча місце і час зустрічі наразі не узгоджені.

Про це заявив прессекретар правителя РФ Дмітрій Пєсков, повідомляють російські медіа.

За словами Пєскова, у Кремлі звернули увагу на повідомлення про те, що Дональд Трамп нібито втрачає інтерес до переговорів щодо України на тлі подій в Ірані. Однак у Москві вважають, що заяви президента США свідчать про протилежне.

“Активне згадування президентом Трампом теми України в останні дні у його заявах свідчить про протилежне”, — заявив прессекретар правителя РФ.

“Жодного інтересу (до переговорів щодо України – ред.), судячи із заяв, президент Трамп не втрачав”, — додав він.

Водночас Пєсков заявив, що у своїх висловлюваннях Трамп “настійно рекомендує президенту Зеленському піти на угоду”, але українська сторона нібито гальмує переговорний процес.

При цьому представник Кремля запевнив, що російська сторона готова продовжувати переговори.

“Ми чекаємо на наступний раунд переговорів. На жаль, з зрозумілих причин місце та час досі не узгоджені, але ми вважаємо, що це стане можливим уже найближчим часом”, — заявив Пєсков.

Раніше британське видання Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп нібито втрачає інтерес до переговорів щодо миру в Україні, оскільки зосереджується на подіях в Ірані.

Сам Трамп також заявляв, що здивований тим, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укласти мирну угоду, тоді як очільник Кремля Владімір Путін, за його словами, готовий до неї.

Водночас президент України Володимир Зеленський після завершення візиту до Франції заявив журналістам, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни. За його словами, місце і час зустрічі поки що не узгоджені через різні позиції США та Росії.