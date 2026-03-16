Металургійний завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» зупиняє виробничий цех

Український виробник сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг", що працює у складі ArcelorMittal, повідомив про завершення фінальної виробничої кампанії в цеху блюмінг. Відповідну заяву оприлюднила сама компанія.

"У відповідь на несприятливі економічні умови в Україні під час війни, включно з різким зростанням вартості електроенергії та впровадженням CBAM, "АрселорМіттал Кривий Ріг" була змушена вжити низку кризових заходів, спрямованих на досягнення фінансової життєздатності та підвищення операційної ефективності компанії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Єврокомісії запровадити податок CBAM (Механізм вуглецевого коригування імпорту) призвело до миттєвої втрати доступу до європейського ринку, що негативно вплинуло на обсяги виробництва та завантаженість окремих підрозділів компанії.

Свою роль зіграла й енергетична криза, спричинена війною, зокрема надзвичайно високі тарифи на електроенергію. Вартість електроенергії для промислових підприємств від початку війни зросла майже втричі — зі 120 доларів за МВт·год у другому кварталі 2024 року до 230 доларів у лютому 2026-го. Під час пікових навантажень ціна досягала 370 доларів за МВт·год.

"Підприємство достроково виготовило в цеху блюмінг весь необхідний обсяг заготовки, сформувавши достатній запас — близько 150 000 тонн — для подальшої переробки", — додають у "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Після зупинки цеху блюмінг компанія переходить до наступного етапу виробничого циклу — переробки сформованого запасу заготовки на готову продукцію, зокрема арматуру, на діючих прокатних станах.

Ця виробнича кампанія стане фінальною для дрібносортних прокатних станів № 2 та № 3, що працювали виключно на заготовці цеху блюмінг. Перший стан виготовляє арматуру, круг, квадрат, кутик та смугу, другий — арматуру.

У найближчому майбутньому компанія планує консолідувати виробництво прокату на меншій кількості станів, що відповідатимуть наявним виробничим потокам та розмірам доступної заготовки. Передбачається, що трансформація прокатного департаменту призведе до скорочення приблизно 1000 робочих місць.

Раніше ForUA повідомляв, що українська металургія опинилася у складних конкурентних умовах на європейському ринку, де продовжують надходити російські сталеві напівфабрикати, тоді як українські виробники стикаються з додатковими витратами через нові екологічні правила ЄС та наслідки війни.