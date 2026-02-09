Депутатка звернулася до міністра оборони через розформування 2-го Іноземного легіону

Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція «Європейська солідарність») звернулася до міністра оборони Михайла Федорова з проханням роз’яснити рішення про розформування 2-го Іноземного легіону.

Про це вона повідомила агентству «Інтерфакс-Україна». За словами Фріз, до неї надходять звернення від військовослужбовців щодо переведення особового складу легіону до штурмових підрозділів, тому вона попросила міністра пояснити технічні аспекти реорганізації та її стратегічну мету.

Народна депутатка зазначила, що військові вказують на низку проблем, пов’язаних із таким рішенням. Зокрема, йдеться про невідповідність нових завдань рівню підготовки та кваліфікації бійців, а також про складнощі з реалізацією тактики та операційного досвіду, напрацьованого під час служби в Легіоні.

Серед інших проблем, які озвучують військовослужбовці, Фріз назвала мовний бар’єр. За її словами, в Іноземному легіоні командири були двомовними, що забезпечувало ефективну комунікацію, тоді як у нових підрозділах це може ускладнити взаємодію та вплинути на безпеку. Також, за її даними, добровольці говорять про розчарування через зміну умов служби, зниження бойового духу та втрати на окремих позиціях після переведення частини особового складу.

Фріз вважає, що ситуація створює додаткові труднощі для подальшої інтеграції іноземців до підрозділів та може спонукати добровольців розривати контракти.

За словами депутатки, рішення про ліквідацію 2-го Іноземного легіону вже призвело до зменшення потоку іноземних добровольців до ЗСУ та розірвання контрактів частиною з них.

Вона наголосила, що українській армії нині критично потрібні вмотивовані військовослужбовці, а державна політика має бути послідовною та забезпечувати належні умови служби для добровольців з різних країн.