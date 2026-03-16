Двох високопосадовців обласних управлінь СБУ затримали на хабарі у 620 тис. доларів

Заступників начальників двох обласних управлінь Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі у 620 тис. доларів за закриття бурштинової справи. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, за цю суму фігуранти обіцяли керівнику компанії закрити кримінальне провадження щодо видобутку компанією бурштину у Рівненській області. Передачу коштів довірили посереднику.

Співробітники Внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів схеми разом зі спільником у момент передачі більш ніж 270 тис. доларів.

Під час обшуків у них вилучили смартфони із доказами протиправної діяльності.

Їм готують підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, затримані є заступниками начальників управлінь СБУ у Києві та області (Олег Токарчук) і Рівненській області (Ігор Брік), а також посередник (Андрій Авдієвський).

Тимчасовий голова СБУ Євгеній Хмара зазначив, що самоочищення Служби безпеки є пріоритетом, тому викорінення будь-яких корупційних проявів продовжується, а учасників будуть притягувати до відповідальності.

"Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах", — додав він.

Як повідомляв ForUA, 25 лютого правоохоронці затримали командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління СБУ в Житомирській області під час спроби передачі хабаря.