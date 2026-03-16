Ребров викликав 26 гравців до збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на матчі плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. До табору національної команди викликали 26 футболістів.

Вперше виклик до збірної отримали троє гравців — воротар київського «Динамо» Руслан Нещерет, нападник цього ж клубу Матвій Пономаренко та захисник житомирського «Полісся» Борис Крушинський.

До списку увійшли 14 футболістів із клубів української Прем’єр-ліги та 12 легіонерів. Найбільше представництво у складі мають «Динамо» (шість гравців) і донецький «Шахтар» (чотири). Житомирське «Полісся» делегувало до національної команди трьох футболістів.

До основного списку увійшли воротарі Анатолій Трубін, Дмитро Різник і Руслан Нещерет. У лінії захисту зіграють Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Максим Таловєров, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко та Борис Крушинський.

Серед півзахисників виклик отримали Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков та Олександр Зубков.

У лінії нападу до збірної викликали Владислава Ваната, Романа Яремчука та Матвія Пономаренка.

Ще дев’ять футболістів увійшли до резервного списку команди. Серед них воротар Євген Волинець, захисники Сергій Чоботенко й Едуард Сарапій, півзахисник Олександр Назаренко та нападник Ігор Краснопір. Також у резерві — Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко, Єгор Назарина та Олексій Сич.

Півфінальний матч мінітурніру плейоф відбудеться 26 березня. Збірна України у Валенсії зіграє проти Швеції. Переможець цієї зустрічі 31 березня у фіналі зіграє з сильнішою командою пари Польща — Албанія. Переможець мінітурніру отримає путівку на чемпіонат світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці.