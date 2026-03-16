Ізраїльська армія знищила космічний та супутниковий центр в Тегерані, – CNN

В Ізраїлі заявили про ліквідацію Центру космічних досліджень Ірану (ISRC) в Тегерані. Про це повідомив телеканал CNN.

"Ізраїль сьогодні заявив, що знищив комплекс, що використовувався іранськими військовими для розвитку космічних можливостей", — передають журналісти.

Як йдеться у повідомленні, ізраїльська армія оборони заявила, що будівля в центрі Тегерана використовувалася для розробки військових космічних програм, зокрема супутника "Чамран-1", запущеного Іраном два роки тому.

Кадри, що поширюються у соцмережах, вказують на суттєві пошкодження Центру космічних досліджень у Тегерані.

ForUA нагадує, 28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об’єктах режиму в Ірані. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.

Згодом інформагентство ісламської республіки (IRNA) підтвердило, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув уранці 28 лютого.

Також повідомлялося, що очільник парламентського комітету нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що тепер вся територія України є "законною ціллю" для Тегерана через допомогу Києва Ізраїлю з безпілотниками.

Axios із посиланням на власні джерела писало, що під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом лідер Кремля Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Іран до Росія в обмін на припинення війни. Однак американська сторона не підтримала цю пропозицію.