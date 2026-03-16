У Запоріжжі поліціянт двома пострілами вбив дезертира, бо йому здалося, що той хотів використати зброю

У Запоріжжі помер військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, після того як поліціянт застосував табельну зброю та здійснив два постріли.

Про це 16 березня повідомила пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався близько 06:30 у Хортицькому районі міста. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про побиття чоловіка та спробу грабежу. Прибувши на місце, правоохоронці зустріли заявника, який вказав на двох чоловіків, імовірно причетних до злочину.

Під час встановлення обставин один із них почав поводитися агресивно, не реагував на вимоги поліціянтів зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет. За даними поліції, чоловік почав перезаряджати його і скорочувати дистанцію.

Поліціянт відійшов до укриття, однак підозрюваний пішов за ним, погрожуючи предметом, схожим на зброю. У поліції заявили, що відповідно до статті 46 закону «Про Національну поліцію» правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, зробивши два постріли, щоб відвернути загрозу життю та здоров’ю.

Після цього один із чоловіків утік. Інший намагався застосувати проти патрульних газовий балончик і чинив фізичний опір, через що його затримали із застосуванням кайданок.

Згодом неподалік поліціянти виявили нападника мертвим. Правоохоронці встановили, що загиблий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Його спільник також виявився військовим у СЗЧ.

На місці працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань. Призначено службове розслідування щодо правомірності застосування вогнепальної зброї. Обставини події встановлюють.