«Латиноамериканські» роти: до лав ЗСУ приєдналися тисячі колумбійців

Близько двох тисяч громадян Колумбії підписали контракти зі Збройними силами України, а загалом частка бійців із Південної Америки становить майже 40% серед усіх іноземних добровольців.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до підрозділів сухопутних військ ЗСУ вступили близько восьми тисяч іноземців із десятків країн, включно з Німеччиною. Через значний наплив добровольців із Латинської Америки нині створюють окремі роти, укомплектовані виключно південноамериканцями, повідомляє Die Welt.

Спочатку Україна запровадила суворий відбір для іноземних бійців, але з часом вимоги пом’якшили. Як розповів український командир із позивним «Музикант», який навчає добровольців, чимало новобранців не мають бойового досвіду, проте серед них є колишні військові та поліцейські з Колумбії чи Бразилії. «Мої бійці виконують свої обов’язки — і дуже успішно. Я намагаюся донести до них, що вони роблять тут щось велике, що впливає на всіх нас», — наголосив командир «Музикант».

37-річний колумбієць Олівер зазначив, що воює в Україні вдруге. За його словами, він вирішив повернутися через економічні причини — зарплата українського військовослужбовця становить близько трьох тисяч євро на місяць, що у кілька разів більше, ніж у Колумбії.

Інший доброволець, Мартінес, каже, що приїхав, аби підтримати Україну і заробити кошти на будівництво будинку для своєї родини.

