В Україні ціни на хліб зросли на понад 40%

В Україні суттєво зросли ціни на борошно та хліб. Основними чинниками подорожчання експерти називають збільшення витрат на сировину, електроенергію та логістику.

У 2024 році хліб в Україні подорожчав у середньому на 20–22%. Упродовж 2025 року ціни зросли ще на 19–23%. Таким чином, за останні два роки вартість пшеничного борошна та хліба загалом зросла майже на 40%.

Найбільше подорожчали окремі види хлібобулочних виробів. Зокрема, ціна на пшеничний хліб вищого ґатунку за рік зросла на 44% — до 63,5 грн за кілограм. Житній хліб подорожчав на 45% — до 50,6 грн/кг, а батон — на 34%, до 30,9 грн/кг.

Експерти зазначають, що нині фактичні ціни реалізації борошна на 10–15% нижчі за декларативні та майже зрівнялися із собівартістю. За середньої ціни пшениці другого класу на рівні 10 300 грн за тонну та витрат на переробку не менше ніж 2 500 грн за тонну рентабельність у межах 3% для борошномельних підприємств вважається високим показником.

