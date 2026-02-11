Інфляція знову б’є рекорди: що подорожчало найбільше

В січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% порівняно з груднем 2025 року, а у порівнянні з січнем минулого року — на 7,4%. Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, у січні зросла на 0,4% порівняно з груднем та на 7,0% у річному вимірі, повідомила Державна служба статистики.

Найбільше подорожчали овочі (+14,7%) та послуги зв’язку (+4,3%), що зумовлено підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33% і мобільний зв’язок на 6,1%.

Серед інших категорій:

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,8%, зокрема фрукти +2,5%, риба та морепродукти +1,7%, соняшникова олія +1%, яловичина, молоко та молочні продукти, хліб і безалкогольні напої також додали у ціні.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%.

Транспорт подорожчав на 1,2%, перш за все через збільшення цін на паливо та мастила (+1,4%) і проїзд у автодорожньому (+1,3%) та залізничному (+1,0%) пасажирському транспорті.

Послуги готелів і ресторанів зросли на 0,9%, освіта та відпочинок — на 0,4%.

Водночас деякі товари подешевшали:

Яйця — на 7,7%, свинина, масло, м’ясо птиці, цукор, рис і сало — на 0,5–2,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8% (одяг — 5,7%, взуття — 3,5%).

Національний банк прогнозує, що інфляція надалі перебуватиме близько до цілі 5% із її досягненням у середині 2028 року. Зниження цін очікується вже у наступні місяці 2026 року, зокрема завдяки високим врожаям 2025 року. Загалом за результатами року інфляція в Україні має знизитися помірно — до 7,5%.

