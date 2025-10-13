Візантійський хліб VII-VIII століть знайдено у Туреччині (Фото)

На стародавньому місці Ейренополіс, що на території сучасного Топрактепе в Туреччині, було виявлено буханці хліба VII-VIII століть із християнськими зображеннями. Вони є одними з найкраще збережених археологічних зразків хліба, коли-небудь знайдених в Анатолії.

П’ять хлібин були знайдені обвугленими, що зберегло їх у такому стані, що іконографія, вибита на них, досі чітко читається. Найвишуканіше оздоблений хліб має зображення Христа як сіяча, який сіє пшеницю для жнив. Напис грецькою мовою по краю перекладається як «З вдячністю до Благословенного Ісуса», посилання на Івана 6:35: Ісус же сказав їм: «Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, той ніколи не голодуватиме, і хто вірує в Мене, ніколи не спрагне».

На інших чотирьох хрестах вигравірувано штампи у вигляді мальтійських хрестів. Вони круглі, а штамповані позначки вказують на те, що це були просфори — прості маленькі хлібини з дріжджового хліба, що використовуються в грецьких православних євхаристійних ритуалах, або як хліб, освячений як буквальне Тіло Христове, що ділиться під час Причастя, або як антидорон — благословенний хліб, що роздається після служби. Хліб із відбитим друком досі використовується як просфора та антидорон.

Відкриття в Топрактепе виходить за рамки цінності окремого артефакту та поширюється на історичне розуміння регіону Ерменек у період пізньої античності та раннього середньовіччя. Наявність центру виробництва ритуальних предметів такої якості та з такою специфічною іконографією свідчить про існування в Іренополісі активної християнської громади, наділеної ресурсами та окремою богословською ідентичністю, вираженою через ці зображення, що відрізнялися від імперських канонів. Хліби пройдуть археоботанічні дослідження, щоб визначити точний склад зерен, що використовуються для їхнього приготування, а також мікроскопію та томографію для кращого розуміння процесів виробництва та карбонізації. Кожна з цих точок даних допоможе точніше реконструювати ритуали, повсякденне життя, сільське господарство та вірування спільноти, яка понад тринадцять століть тому випікала свою віру в хліб — і яка, завдяки примсі археологічного збереження, дійшла до нас сьогодні, щоб розповісти свою історію.

Нагадаймо, раніше археологи знайшли гробницю грузинського царя Ашота Великого.