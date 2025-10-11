Перелік продуктів, які виснажують організм людини

Деякі люди відчувають хронічну втому та місяцями не можуть привести організм до тями. Зокрема, існують продукти, які виснажують організм людини. Про це повідомляє Medic.ua.

Часто хронічна втома, окрім втрати енергії, супроводжується й низкою інших симптомів. Йдеться про погіршення сну, втрату концентрації та біль у суглобах. Як виявилося, появі цього синдрому може сприяти неправильне харчування.

ТОП-5 продуктів, які виснажують організм людини

Жирне м’ясо

Такі види м’яса, як баранина, свинина та яловичина, містять надмірну кількість трансжирів і насичених жирів. Їхнє регулярне вживання підвищує рівень “поганого” холестерину. Деякі науковці вважають, що саме часте споживання трансжирів є одним із факторів, який може провокувати хронічну втому. Тож людям, які тривалий час не можуть відновити сили, варто віддати перевагу курятині, свинячій відбивній або біфштексу.

Білий хліб

Звичайний білий хліб містить надзвичайно мало клітковини. А іноді вона взагалі відсутня. Проте нестача клітковини в організмі може призводити до втрати енергії. Як наслідок, людина практично постійно почувається виснаженою. Тому для відновлення сил варто замінити білий хліб на цільнозерновий.

Цукор

Цукор та будь-які продукти, що містять його у великій кількості, провокують різке підвищення рівня глюкози в організмі. Швидкі вуглеводи піднімають енергію лише на нетривалий час. Відтак уже досить швидко після вживання солодкого бадьорість змінюється на втому. Любителям цукерок варто звернути увагу на темний шоколад. Він виготовлений із какао, яке є джерелом поліфенолів — речовин, що здатні зменшувати прояви хронічної втоми.

Солодкі напої

Часто до складу солодких напоїв входить кукурудзяний сироп, який містить велику кількість фруктози. Перенасичення організму фруктозою провокує та посилює запальні процеси, що також забирають енергію. Тож відмова від таких напоїв стане ще одним кроком до покращення самопочуття.

Алкогольні напої

Алкоголь зневоднює організм. Спиртне здатне тимчасово ослабити навіть абсолютно здорову людину. Крім того, воно порушує роботу печінки, що може сприяти розвитку хронічної втоми. Особливо помітними негативні наслідки є при надмірному або регулярному вживанні.