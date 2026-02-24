Погода 24 лютого: мокрий сніг з дощем, до +7

На заході країни прогнозують хмарну погоду з дощем і мокрим снігом, у Закарпатті - переважно дощ. Температура повітря становитиме +2-7 градусів.

У північних областях - мокрий сніг із дощем, вітер південно-західний, температура — від -1 до +2 градусів, повідомили синоптики.

У центральних регіонах також хмарно, місцями невеликий мокрий сніг і дощ. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.

На сході країни - мокрий сніг і дощ, температура — від -1 до +2 градусів.

У південних областях очікується дощ. Вітер - південно-західний. Температура повітря +4-7 градусів.

У Києві упродовж дня буде хмарно, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря коливатиметься близько 0 градусів.

