Ізраїль розпочав наземну операцію проти «Хезболли» на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок обмежених, локалізованих та цілеспрямованих наземних рейдів проти об'єктів терористичної організації «Хезболла» у прикордонній зоні південного Лівану.

Ключові цілі операції

Згідно з заявою військового керівництва країни, дії армії мають на меті:

Ліквідацію терористичної інфраструктури , що становить пряму загрозу ізраїльським громадам поблизу кордону.

Зміцнення безпеки північних районів Ізраїлю, щоб забезпечити повернення тисяч евакуйованих жителів до їхніх домівок.

Послаблення оперативного потенціалу «Хезболли» безпосередньо у прикордонній смузі.

Контекст та підтримка

Наземні підрозділи діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у визначених районах. У ЦАХАЛі підкреслили, що операція базується на точних розвідувальних даних і спрямована саме на військову структуру бойовиків, яку використовують для обстрілів ізраїльської території.

Цей крок став продовженням інтенсивної кампанії, спрямованої на стримування загрози з боку Лівану та відновлення стабільності на північних рубежах країни.