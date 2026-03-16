﻿
Ізраїль розпочав наземну операцію проти «Хезболли» на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно оголосила про початок обмежених, локалізованих та цілеспрямованих наземних рейдів проти об'єктів терористичної організації «Хезболла» у прикордонній зоні південного Лівану.

Згідно з заявою військового керівництва країни, дії армії мають на меті:

  • Ліквідацію терористичної інфраструктури, що становить пряму загрозу ізраїльським громадам поблизу кордону.

  • Зміцнення безпеки північних районів Ізраїлю, щоб забезпечити повернення тисяч евакуйованих жителів до їхніх домівок.

  • Послаблення оперативного потенціалу «Хезболли» безпосередньо у прикордонній смузі.

Контекст та підтримка

Наземні підрозділи діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у визначених районах. У ЦАХАЛі підкреслили, що операція базується на точних розвідувальних даних і спрямована саме на військову структуру бойовиків, яку використовують для обстрілів ізраїльської території.

Цей крок став продовженням інтенсивної кампанії, спрямованої на стримування загрози з боку Лівану та відновлення стабільності на північних рубежах країни.

Читайте також

Американський президент висловив здивування через позицію Зеленського щодо миру
Полiтика 15.03.2026 11:34:36
Американський президент висловив здивування через позицію Зеленського щодо миру
Читати
У МЗС України зреагували на погрози Ірану
Полiтика 15.03.2026 11:05:15
У МЗС України зреагували на погрози Ірану
Читати
У дворі будинку в Черкасах чоловік підірвав гранату
Надзвичайні події 15.03.2026 10:36:19
У дворі будинку в Черкасах чоловік підірвав гранату
Читати

