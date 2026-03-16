«Боги не займаються політикою»: дипломат пояснив мовчання українського сумоїста в Японії

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський пояснив, чому український борець сумо Данило Явгусишин, який виступає під ім’ям Аонішікі, не робить публічних заяв про політику або війну.

Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, у японській культурі сумоїстів сприймають майже як священних осіб, тому від них очікують стриманості у публічних висловлюваннях, особливо щодо політики.

Корсунський зазначив, що в Японії існує неписане правило, згідно з яким борці сумо мають бути дуже обережними у своїх коментарях. Будь-які політичні заяви можуть серйозно зашкодити їхній репутації та кар’єрі.

Дипломат наголосив, що спроба порушити цю традицію могла б стати катастрофою для іміджу спортсмена, особливо якщо йдеться про іноземця. Водночас, за його словами, сам спортсмен добре знає про події в Україні і переживає за них.

Корсунський також зазначив, що успіхи українського сумоїста на змаганнях можуть мати значний символічний ефект. Під час поєдинків оголошують ім’я спортсмена та країну, яку він представляє, тож перемоги Аонішікі допомагають привертати увагу до України поза контекстом війни.

Данило Явгусишин виїхав з родиною з України до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він отримав запрошення до Японії від капітана клубу сумо університету Кансай Арати Яманаки.

Після переїзду спортсмен відкрито говорив про своє українське походження і розповідав японським журналістам про російський ракетний удар по Будинку офіцерів у його рідній Вінниці в липні 2022 року.

За кілька років у Японії Явгусишин досяг значних спортивних результатів. Він не лише здобував перемоги на турнірах, а й почав тренувати інших борців.

Спортсмен за рекордно короткий час піднявся до рангу одзекі — другого за значенням у сумо — менш ніж за рік після професійного дебюту. Нині він може стати першим європейцем, який отримає найвищий титул у цьому виді спорту — йокодзуна.

2026 рік український сумоїст розпочав із чергового успіху — він вдруге поспіль виграв Кубок Імператора.