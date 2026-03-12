﻿
Суспiльство

Погода 12 березня: утримається тепла погода без опадів

Сьогодні в Україні зберігатиметься суха та досить тепла погода. Синоптичну ситуацію й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску, а також відносно тепла повітряна маса, яка утримується над більшою частиною території країни.

Опадів у більшості регіонів не прогнозується. Небо буде переважно ясним або з мінливою хмарністю, що сприятиме гарному прогріванню повітря у денні години. Вітер очікується південний та південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с, без сильних поривів, повідомили синоптики.

Протягом дня температура повітря в Україні підвищуватиметься до +12-17°. Дещо прохолодніше буде в Карпатах та на узбережжі морів, де максимальні значення становитимуть +8-13°.

У Києві та області також переважатиме суха погода. Вітер південний, 5–10 м/с.

У столиці вдень температура повітря становитиме близько +15°, тоді як по області повітря прогріється до +12-17°.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодипогода в Україніпогода 12 березня
