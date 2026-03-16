Стерненко заявив про різке падіння донатів на дрони для фронту

Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив про суттєве скорочення благодійних надходжень до фонду «Спільнота Стерненка», який забезпечує українських військових безпілотниками. Через падіння донатів організація змушена зменшити витрати та скоротити кількість запитів від військових підрозділів.

Про це Стерненко написав у соцмережі Х.

За його словами, через значне зменшення зборів у лютому та березні фонд ухвалив рішення скоротити витрати на 15%. У зв’язку з цим організація прийматиме менше заявок на допомогу від військовослужбовців.

Стерненко зазначив, що виправити ситуацію можуть лише нові пожертви.

Фонд «Спільнота Стерненка» вважається найбільшим недержавним постачальником дронів для української армії.

У січні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров призначив Стерненка своїм радником з питань розширення використання безпілотників на фронті.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що за результатами угод про визнання винуватості антикорупційні органи перерахували до фонду «Спільнота Стерненка» 44 млн гривень для закупівлі FPV-дронів для військових Збройних сил України.

У вересні 2025 року Міністерство оборони України та фонд «Спільнота Стерненка» підписали меморандум про співпрацю.