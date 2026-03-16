Президента Польщі освистали на футбольному матчі після оголошення його присутности

Під час футбольного матчу в польському місті Забже глядачі освистали президента Польщі Кароля Навроцького після того, як стадіонний диктор оголосив про його присутність.

Про це повідомляє RMF24.

Навроцький відвідав гру разом із румунським політиком Джордже Сіміоном — лідером націоналістичної партії «Альянс за Союз румунів». Коли диктор поінформував уболівальників про присутність президента на стадіоні, з частини секторів пролунали свист і вигуки.

Деякі польські політики припустили, що така реакція могла бути пов’язана з рішенням Навроцького накласти вето на закон, пов’язаний із фінансуванням оборони в межах програми ЄС SAFE. Того ж дня у Варшаві відбувся протест проти цього рішення.

Йдеться про закон, який створює правову основу для отримання Польщею 43,7 млрд євро у вигляді кредиту за програмою «Безпекові дії для Європи» (SAFE). Ця ініціатива передбачає надання позик країнам ЄС для посилення обороноздатності.

Президент Польщі пояснив своє вето тим, що кредит в іноземній валюті може бути невигідним для польських громадян.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення президента не заблокує використання коштів, однак ускладнить і сповільнить реалізацію цього проєкту.