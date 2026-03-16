Трамп пов’язав підтримку України з вимогою допомогти США у Перській затоці

Президент США Дональд Трамп закликав союзників по НАТО та країни-партнери допомогти забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Axios. За даними видання, американський президент працює над створенням міжнародної коаліції для захисту цієї стратегічної ділянки та розглядає можливість захоплення іранського острова Харк, який має важливе значення для нафтової інфраструктури Ірану.

В інтерв’ю Financial Times Трамп заявив, що відмова союзників підтримати ініціативу може негативно позначитися на майбутньому НАТО.

«Ми не були зобов’язані допомагати їм з Україною. Вона розташована за тисячі кілометрів від нас, але ми допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам», — сказав президент США.

Водночас він заявив, що розраховує і на участь Китаю у забезпеченні безпеки протоки. За словами Трампа, заплановану зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном можуть відкласти, якщо Пекін відмовиться підтримати ініціативу.

Однак деякі партнери США вже дали стримані або негативні відповіді. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не планує надавати військову підтримку для операції в Ормузькій протоці. Він також поставив під сумнів доцільність участі європейських кораблів, зважаючи на значні можливості військово-морського флоту США.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці не є місією НАТО. За його словами, для цього потрібна ширша міжнародна коаліція, до якої можуть увійти країни Перської затоки, європейські держави та США.

Трамп повідомив, що веде переговори приблизно із сімома державами щодо контролю над протокою. Він наголосив, що країни, які отримують через цей маршрут енергоресурси, повинні брати участь у його захисті.

Раніше у соцмережі Truth Social американський президент закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб гарантувати безпечний прохід суден.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів для транспортування нафти у світі. Вона з’єднує Перську та Оманську затоки, а її контроль має стратегічне значення для глобального енергетичного ринку.

Військовий оглядач ВВС Павєл Аксьонов вважає, що той факт, що більш ніж через два тижні після початку війни Дональд Трамп запросив допомогу інших країн у контролі над Ормузькою протокою, говорить про погану підготовку до війни. У США, які мають набагато більші військово-морські можливості, ніж Ізраїль, ймовірно, не було готового плану на випадок, якщо Іран загрожуватиме судам ракетами, дронами і безекіпажними катерами.