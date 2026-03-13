﻿
Суспiльство

Погода 13 березня: подекуди потепліє до +20

Погода 13 березня: подекуди потепліє до +20

Сьогодні погодні умови в країні й надалі визначатиме поле високого атмосферного тиску. Через це в більшості областей очікується переважно тепла малохмарна погода без дощів та інших опадів. Атмосферний тиск протягом дня дещо знижуватиметься, однак суттєво на характер погоди це не вплине.

Вітер - південно-східний та східний, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с. Завдяки надходженню відносно теплої повітряної маси температура повітря вдень підніметься до +12-17 градусів, повідомили синоптики.

Найтепліше очікується на заході країни. Зокрема, на Закарпатті повітря може прогрітися до +20 градусів, що більше нагадуватиме справжню весну. Водночас дещо прохолодніше буде у гірських районах Карпат та на узбережжі морів, де денна температура становитиме близько +8-13 градусів.

У Києві та області також прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. У столиці повітря прогріється до +13-15 градусів, а на території області температура становитиме +12-17 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодипогода в Україніпогода 13 березня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У рамках місії НАТО іспанські винищувачі перехопили російські бомбардувальники
Надзвичайні події 12.03.2026 16:50:14
У рамках місії НАТО іспанські винищувачі перехопили російські бомбардувальники
Читати
Служба безпеки України і НАБУ викрили розкрадання майже 20 млн грн на оборонному заводі
Надзвичайні події 12.03.2026 16:30:00
Служба безпеки України і НАБУ викрили розкрадання майже 20 млн грн на оборонному заводі
Читати
Несамовита «Дружба»: які екзистенційні ризики підсвічує скандал з Угорщиною
Аналітика 12.03.2026 16:26:04
Несамовита «Дружба»: які екзистенційні ризики підсвічує скандал з Угорщиною
Читати

Популярнi статтi