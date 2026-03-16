На Черкащині ліквідували підпільну тютюнову фабрику з мільйонними оборотами

Правоохоронці припинили діяльність масштабного нелегального виробництва сигарет в Уманському районі. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, які налагодили випуск контрафакту в промислових масштабах.

Масштаби виробництва та організація схеми

До складу злочинного угруповання входило семеро мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. Виробництво розміщувалося у складському приміщенні на околиці Умані.

Організатори подбали про максимальну автономність та потужність об'єкта:

Встановлено професійні промислові лінії повного циклу.

Облаштовано систему резервного живлення для цілодобової роботи.

Потужність фабрики дозволяла виготовляти до 50 тисяч пачок сигарет щодоби.

Зловмисники підробляли продукцію відомих українських та європейських брендів, яку згодом реалізовували через роздрібні торговельні мережі по всій території України.

Результати обшуків

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та продукцію на загальну суму близько 30 млн грн. Серед вилученого:

Лінія повного циклу виробництва;

Майже 296 тис. пачок готових сигарет;

95 мішків ферментованого тютюну;

138 рулонів сигаретного паперу та пакувальні матеріали;

Вантажний автомобіль, мобільні телефони та «чорнову» бухгалтерію;

Понад 36 тис. доларів США готівкою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин діяльності та притягнення винних до відповідальності.