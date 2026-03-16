Polexit став реальною загрозою: Дональд Туск попередив про ризик виходу Польщі з ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із різкою заявою щодо майбутнього країни в Європейському Союзі. За його словами, сценарій "Polexit" перестав бути гіпотетичним і перетворився на цілком реальну загрозу.
Голова уряду підкреслив, що за прагненням вивести Польщу зі складу ЄС стоять конкретні політичні сили всередині країни та впливові зовнішні гравці.
Хто підтримує Polexit
У своєму дописі Туск прямо вказав на політичних опонентів, які, на його думку, просувають ідею розриву з Брюсселем:
Партія «Право і справедливість» (PiS): Прем’єр стверджує, що більшість представників цієї політсили поділяють антиєвропейські настрої.
Конфедерація: Радикальні праві сили також названі прихильниками виходу.
Кароль Навроцький: Туск назвав його «покровителем» цих прагнень.
Геополітичний контекст
Прем’єр-міністр Польщі пов’язав внутрішні загрози з глобальними політичними рухами. Він зазначив, що Росія, американський рух MAGA (прихильники Дональда Трампа) та європейські праві лідери, зокрема Віктор Орбан, зацікавлені в дестабілізації та знищенні Європейського Союзу.
"Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх", — заявив Дональд Туск.
Ця заява пролунала на тлі загострення політичної боротьби в Польщі та дискусій щодо суверенітету країни в межах європейської спільноти.Автор: Галина Роюк