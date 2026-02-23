Теракт у Львові: навчальні заклади міста переходять на посилений режим безпеки

Після резонансного теракту в центрі Львова, що призвів до загибелі поліцейської та численних поранень, у всіх навчальних закладах міста запроваджують посилений пропускний режим . За повідомленням, такі заходи безпеки покликані мінімізувати ризики проникнення сторонніх осіб на територію шкіл та дитячих садків.

Нові правила відвідування навчальних закладів:

Адміністрації закладів освіти наголошують, що під виглядом батьків до приміщень можуть намагатися потрапити небезпечні особи, тому відтепер діють суворі обмеження:

Доступ до приміщень: Батькам дозволяється приводити та забирати дітей лише у вестибюлі. Вхід далі цієї зони для сторонніх осіб без спеціального погодження суворо заборонено.

Передача речей: Забуті речі (книги, спортивну форму тощо) необхідно залишати на пості охорони — чергові передадуть їх учням.

Харчування: Кошти на обіди або інші потреби рекомендують передавати виключно через дітей.

Фахівці зазначають, що подібні заходи безпеки найближчим часом можуть бути впроваджені й в інших містах України.

Хронологія трагедії: що відомо про теракт

Нагадаємо, криваві події розгорнулися у ніч проти 22 лютого у центрі Львова.

Близько 00:30 надійшло повідомлення про пограбування магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався потужний вибух. Коли на допомогу приїхав другий екіпаж — пролунав ще один вибух. За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Наслідки та розслідування: Внаслідок теракту загинула працівниця поліції. Ще 24 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості, частина постраждалих перебуває у важкому стані в лікарнях міста.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити та затримати підозрювану в прикордонному районі міста Старий Самбір. Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За даними слідства, жінка діяла за вказівкою «куратора» спецслужб РФ: вона самостійно виготовила вибухівку та встановила її у визначених точках.

Наразі триває досудове розслідування за статтею про терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.