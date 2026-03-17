Температурні контрасти та сонячне небо: прогноз погоди в Україні на вівторок

Сьогодні, 17 березня, погода в Україні продемонструє значну різницю температур між регіонами. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найхолодніше буде у східній частині країни, а також у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У цих регіонах денна температура коливатиметься в межах +4...+8 градусів.

Найбільш тепла погода очікується на заході України, де стовпчики термометрів піднімуться до +10...+16 градусів. На решті території країни протягом дня передбачається від +8 до +11 градусів.

Незважаючи на помірні температурні показники, комфорту перебуванню на вулиці додасть тихий вітер. Опади у вигляді невеликих дощів можливі лише у східних областях та в навколокарпатських регіонах. Більшість областей України залишатимуться в зоні сухого повітря та сонячного неба.

Погода у столиці У Києві 17 березня очікується свіжа, проте суха та сонячна погода. Найближча ніч у столиці буде холодною — близько нуля градусів, а на околицях можливі заморозки до -2 градусів. Вдень температура підніметься до +7...+9 градусів.

Прогноз на тиждень Синоптик попереджає, що найближчий тиждень в Україні буде прохолодним. Через ризик застуди фахівці радять поки що відкласти миття вікон та уважно стежити за оновленнями прогнозів. Відчутне потепління прийде в Україну орієнтовно за тиждень — 23 березня, якраз до Всесвітнього дня метеоролога.