Рашисти хотіли влаштувати теракт у цетрі Рівного

Служба безпеки України запобігла спробі російських спецслужб вчинити теракт у Рівному. Агента рф затримали «на гарячому» після того, як він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.

За інформацією СБУ, виконавцем був завербований росіянами наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли шукав у Telegram-каналах «швидкі гроші на дозу».

Після вербування агента направили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі та за інструкціями російських кураторів виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Зловмисник замаскував вибухівку у каструлі та начинив її гайками, щоб посилити уражаючу дію. Після закладання пристрою російські спецслужби планували дистанційно підірвати його — за допомогою дзвінка на мобільний телефон, примотаний до вибухівки.

Щоб не викликати підозри, агент одягнув військову форму, коли прямував до місця запланованого теракту.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у підготовці терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.