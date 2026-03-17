Енергетика

Словаччина припиняє надання аварійної енергодопомоги Україні: що відомо

Словаччина припиняє надання аварійної енергодопомоги Україні: що відомо

З травня 2026 року Словаччина остаточно зупинить дію договору про надання аварійної енергетичної допомоги Україні. Про це офіційно повідомили в НЕК «Укренерго».

Деталі рішення

Попри тривалу співпрацю, словацька сторона офіційно не пояснила причин розірвання договору. В «Укренерго» запевняють, що з боку України жодних порушень умов документа не було. Навпаки, українська енергокомпанія суворо дотримувалася норм європейського законодавства та ринкових регламентів.

Наслідки для українців

Попри тривожний заголовок, фахівці заспокоюють: для звичайних споживачів та стабільності енергосистеми це рішення не матиме критичних наслідків.

  • Рідкісне використання: Аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко та в незначних обсягах.

  • Останній випадок: Востаннє Україна зверталася за підтримкою до словацьких колег ще у січні.

  • Альтернативи: Україна залишається інтегрованою в європейську мережу ENTSO-E і має чинні договори про взаємодопомогу з іншими країнами-сусідками.

В «Укренерго» наголосили, що відсутність допомоги саме з цього напрямку не вплине на графіки електропостачання чи загальний баланс системи.

 Автор: Тетяна Андрійко

