Книжкові фестивалі та ярмарки пройдуть навесні у дев’яти містах України

В Україні розпочинається весняний сезон книжкових фестивалів, ярмарків і літературних подій, які у березні-травні пройдуть у Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Вінниці, Житомирі та інших містах, повідомив Український інститут книги на своїй сторінці у Facebook.

“Весняний сезон книжкових фестивалів уже розпочався. Ділимося датами подій з усієї України, аби ви могли планувати подорожі та зустрічі з книжками й авторами”, - повідомили організатори.

Згідно з оприлюдненим календарем, у березні онлайн пройде Національний тиждень читання поезії (16-22 березня), у Дніпрі 21 березня відбудеться подія “У ритмі Дніпра”, у Тернополі 21-22 березня - фестиваль у ТРЦ “Подоляни”, а в Івано-Франківську з 31 березня до 4 квітня PEN Ukraine проведе фестиваль-воркшоп “Прописи”.

У квітні в Києві заплановано фестиваль “Книжкова країна” (23-26 квітня), у Житомирі - “Шодуарівська Альтанка” (25-26 квітня), також анонсовано проведення події “Книжкова весна на Хмельниччині”.

У травні в Івано-Франківську пройде фестиваль “Слово” (7-10 травня), у Львові - Дитячий форум: фестиваль дитячого читання (11-17 травня), у Києві - Тиждень біографії (11-17 травня), у Полтаві - книжкова виставка-ярмарок “ПОШУК” (22-23 травня), у Володимирі - фестиваль “Криміада” (23-25 травня), а в Києві - “Книжковий Арсенал” (28-31 травня).

Крім того, у весняному календарі також заявлені VinBookFest у Вінниці та Всеукраїнський форум військових письменників у Львові.