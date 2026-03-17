Трамп хоче перенести зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент Дональд Трамп заявив, що США попросили відкласти заплановану зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні приблизно на місяць через війну з Іраном.

Очікувалося, що Трамп відвідає Китай наприкінці березня для зустрічі із Сі, повідомляє CNBC.

Коли його запитали, чи залишається цей візит у силі, Трамп відповів: "Я не знаю, ми зараз над цим працюємо".

"Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б дуже хотів поїхати, але через війну я хочу бути тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти зустріч приблизно на місяць. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним. У нас дуже добрі стосунки", - сказав він.

 Автор: Галина Роюк

