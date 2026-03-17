Сили оборони зірвали стратегічний наступ РФ

Плани Кремля щодо масштабного весняного прориву зазнали краху. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки діям Сил оборони стратегічну наступальну операцію ворога, заплановану на березень, було фактично зірвано.

Реальність на фронті проти планів Кремля

Попри те, що російські війська не припиняють атак, їхній нинішній розмах суттєво відрізняється від початкових задумів російського командування.

Ключові тези з заяви:

Зрив стратегічних цілей: Масштаб протистояння та інтенсивність штурмів наразі нижчі за ті, які російський генералітет обіцяв своєму політичному керівництву.

Постійний тиск: Хоча ворог продовжує штурмові дії, вони мають локальний характер і не складаються у єдиний стратегічний успіх.

Стійкість оборони: Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливих напрямках, вибивши наступальний потенціал окупантів.

Що це означає для ситуації на полі бою

Зрив великого наступу свідчить про виснаження ресурсів ворога та ефективність української стратегії активної оборони. Російське керівництво вчергове стикається з невідповідністю власних амбіцій реальним можливостям своїх військ.

Водночас військове керівництво України зазначає: розслаблятися зарано. Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні, тому підтримка фронту та забезпечення резервів залишаються пріоритетом номер один.