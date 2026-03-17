Українцям повернуть зарплати за час війни: як подати заявку вже зараз

Українці, які втратили роботу або стабільний дохід внаслідок повномасштабного вторгнення, тепер можуть офіційно зафіксувати ці збитки. На порталі "Дія" розпочалося бета-тестування нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Ця ініціатива спрямована на формування доказової бази, що в майбутньому дозволить громадянам претендувати на компенсації за рахунок репарацій від агресора.

Хто може взяти участь у тестуванні

Подати заяву до Реєстру збитків можуть українці, які мали різні форми зайнятості до початку бойових дій або втратили дохід під час війни. До категорій осіб, що мають право на реєстрацію, належать:

наймані працівники (які працювали за трудовим договором чи контрактом);

фахівці, що надавали послуги за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

самозайняті особи (ФОП);

особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Як долучитися до процесу

Для подання заяви на етапі бета-тестування користувачам знадобляться лише реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та актуальна електронна пошта.

Система автоматично підтягне наявні дані з державних електронних реєстрів, проте частину інформації про обставини втрати доходу необхідно буде внести вручну. Записатися на тестування послуги та зафіксувати свої збитки можна безпосередньо на порталі "Дія" за відповідним посиланням.

Цей крок є частиною великої міжнародної роботи зі створення механізму виплати компенсацій усім постраждалим від збройної агресії.