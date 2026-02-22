Під час теракту у Львові загинула зовсім молода поліціянтка, яка лише починала службу

Унаслідок вибухів, що сталися вночі у центрі Львова, загинула 23 річна поліціянтка Вікторія Шпилька. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, Вікторія була родом із Волині, а згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона навчалася у Львівському державному університеті внутрішніх справ та після завершення навчання стала до лав патрульної поліції. Службу розпочала на Херсонщині, а з 2023 року працювала у Львівській області.

Колеги згадують загиблу як чуйну, світлу та щиру людину, яка завжди знаходила тепле слово і підтримку для інших, залишаючись вірною Присязі та службовому обов’язку.

Восени минулого року Вікторія одружилася. Її чоловік також є патрульним поліцейським. За словами колег, подружжя разом служило і будувало спільні плани на майбутнє.

Як повідомили у Національній поліції України, 22 лютого близько 00:30 надійшло повідомлення про пограбування магазину на вулиці Данилишина у центрі Львова. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції на місці стався вибух. Під час приїзду другого екіпажу пролунав ще один вибух.

Унаслідок вибухів загинула поліціянтка, ще 24 людини дістали поранення, частина з них перебуває у важкому стані.

Поліція попередньо встановила, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Після теракту підозрювану затримали у прикордонному районі міста Старий Самбір. Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого "куратора" спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Досудове розслідування розпочали за статтею про терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки.