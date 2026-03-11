Успішні тендери на харчування в столичних школах конвертуються у авто та квартири чиновників

За даними розслідування видання Comments.ua , поки батьки київських школярів скаржаться на якість харчування, у деклараціях столичних освітян та чиновників РДА спостерігається «інвестиційний бум». Аналіз державних закупівель та майнових звітів посадовців вказує на дивну закономірність: після підписання чергових контрактів із багаторічним фаворитом ринку — компанією «Понтем.УА» — у родинах замовників з’являється нерухомість та автівки.

Найбільш лояльними до постачальника виявилися управління освіти Дарницької та Дніпровської РДА. Саме тут закупівлі найчастіше проводяться за прямими договорами, що створює ідеальні умови для корупційних «відкатів».

Так у керівниць цих відомств Наталії Іваніної та Євгенії Списовської розслідування встановило зміни в деклараціях після найрезультативніших років співпраці з «Понтем.уа».

Раніше діяльність «Понтем.УА» неодноразово ставала об’єктом уваги журналістських розслідувань. Зокрема видання «Наші гроші» писало , що компанія використовує Антимонопольний Комітет України, щоб тиснути на конкурентів та вигравати тендери без дотримання процедур.