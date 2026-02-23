Україна може витримати ще рік війни за однієї умови

Західні експерти попереджають: українська армія поступається чисельністю та озброєнням на більшості фронтових ділянок. Незважаючи на успішні контратаки, без додаткових 250 000 солдатів і потужного озброєння перелом на фронті малоймовірний.

Колишній верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі попередив, що Росія може звернутися за допомогою до союзників, а для України ключовим є призов 250 000 додаткових солдатів і потужне озброєння. Без цього перелом на фронті є малоймовірним, навіть при високій ефективності українських точкових ударів, повідомляє The Times.

Російські війська продовжують просування до ключових міст і готові вбивати піхоту у “м’ясорубках”, спираючись на резерви та фінансові стимули.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) відзначає, що відключення Starlink тимчасово послабило можливості російських безпілотників, що дало Україні змогу повернути близько 200 кв. км території у східній частині Запорізької області. Проте брак особового складу залишається критичним: командири ЗСУ наголошують на дефіциті пілотів безпілотників та піхоти для їхнього прикриття.

Експерти підкреслюють, що питання надходження 250 000 підкріплень та сучасного озброєння є визначальним для здатності України протистояти наступу Росії в наступні місяці та для перспектив мирного врегулювання.

