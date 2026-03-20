Адміністрація США відхилила пропозицію Путіна зупинити обмін розвідданими з Україною, – Politico

США відхилил пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо взаємного обмеження обміну розвідданими. Кремль пропонував Вашингтону припинити допомогу Україні в обмін на зупинку розвідувальної співпраці між Москвою і Тегераном. про це повідомляє Politico із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників, знайомих із ходом переговорів, таку ініціативу озвучив посланець Путіна Кирило Дмитрієв під час зустрічі зі спецпредставниками адміністрації Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – минулого тижня в Маямі.

Офіційний Вашингтон відхилив як цю, так і інші пропозиції російської сторони щодо Ірану.

Один із європейських дипломатів назвав пропозицію Москви «обурливою».

Джерела видання зазначають, що подібні ініціативи РФ посилюють підозри в Європі щодо того, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні, а використовуються Москвою як шанс спонукати Вашингтон до угоди між двома державами, яка залишить Європу осторонь.