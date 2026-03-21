У суботу в Україні до +13°, подекуди невеликий дощ, у Карпатах - мокрий сніг

У суботу, 21 березня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, без опадів, лише у західних областях вночі, у південних вдень місцями невеликий дощ. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; вдень в Україні 8-13° тепла.

В Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та області 21 березня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла. На Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.