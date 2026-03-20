Кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, зменшилася, але все одно становить більшість

За даними опитування, проведеного 1–8 березня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), кількість українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, стабілізувалася на рівні трохи більше половини населення після значного падіння у лютому.

Соціологи зазначають, що між кінцем січня та серединою лютого 2026 року частка тих, хто готовий до тривалих бойових дій, знизилася з 65% до 52%. Опитування у березні показало невелике зростання до 54%, при цьому 28% респондентів готові терпіти війну лише кілька місяців або пів року. Лише 12% українців вважають, що вибори слід проводити навіть під час війни, тоді як до 69% підтримують голосування тільки після її завершення.

У період проведення опитування Україна, США та Росія провели кілька раундів переговорів щодо завершення війни: 23–24 січня та 4–5 лютого в ОАЕ, а 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч на початку березня перенесли через загострення ситуації на Близькому Сході. Конкретних результатів переговорів не оголошували, однак 5 лютого сторони домовилися про обмін військовополоненими — перший за п’ять місяців. У березні Україна повернула ще 500 осіб з російського полону.

На тлі цих подій в Україні обговорювалася можливість проведення референдуму щодо потенційної мирної угоди, що могла б передбачати територіальні компроміси.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

референдумвиборивійнаопитуванняКМІСвибори під час війни
