У грудні 2025 року Генеральна прокуратура України видалила зі свого сайту інформацію про кількість українців призовного віку та військовослужбовців, які ухилилися від служби або самовільно залишили військові частини, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung (SZ).

Речниця генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк пояснила, що ці дані можуть бути використані для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військових. Крім того, Росія могла б застосувати цю інформацію для оцінки рівня дисципліни та бойової готовності ЗСУ.

Попри це, видання відзначає, що частина інформації не є державною таємницею: після майже чотирьох років війни мобілізація та бойова здатність армії в окремих регіонах залишають бажати кращого. У деяких місцях фронту регулярно утворюються прогалини довжиною до кілометра і більше, що є предметом обговорень серед офіцерів та парламентарів.

Міністр оборони Михайло Федоров 14 січня повідомив, що близько 200 000 українців самовільно залишили фронт або дезертирували. За даними NV, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році порушено понад 310 000 справ про самовільне залишення частини чи дезертирство.

За даними видання, військові тікають з фронту двома способами: мобілізовані уникають підготовки в навчальних центрах, а солдати з багаторічним стажем залишають фронт після конфліктів із командуванням або через обмежений час відпустки. Певна частина тих, хто залишив фронт, згодом повертається.

Видання зазначає, що серед непопулярних заходів, які могли б змінити ситуацію, зокрема зниження призовного віку, але парламентська більшість поки не готова ухвалювати рішення через політичні мотиви. За словами міністра оборони, наразі розшукуються близько двох мільйонів українців призовного віку, проте реальні цифри можуть бути вищими.

Як повідомляло раніше ForUa, справжня кількість СЗЧ вдвічі перевищує офіційні дані.