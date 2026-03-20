Держава профінансує закупівлю для Києва обладнати багатоповерхівки генераторами, – Свириденко

Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими; житлові багатоповерхівки столиці в межах експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення.

Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні уряду, повідомила у Телеграмі Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування. Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт", - поінформувала очільниця уряду.

Вона наголосила, що постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні дозвільні процедури для будівництва і землевідведення.

А сама участь у проєкті є добровільною: рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів, деталізувала Прем'єр-міністр.

За її словами, програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт.

"Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста", - зауважила очільниця уряду.

Експериментальний проєкт забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів - комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону, наголосила Свириденко.

Як повідомлялось, плани стійкості регіонів розроблені урядом спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування. Президент Володимир Зеленський 14 березня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн на підготовку до зими 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових та Київській областях.

Київська міська рада 10 березня ухвалила план енергостійкості столиці. Загальний бюджет плану стійкості Києва становить 61,6 млрд грн, з яких власні кошти міста - лише 10,6 млрд грн.