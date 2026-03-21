Російський удар знеструмив Чернігів і частину області

Уночі проти 21 березня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області, повідомили в міській раді Чернігова.

Унаслідок ударів Чернігів було повністю знеструмлено. Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури міста перейшли на роботу від альтернативних джерел живлення.

У Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Станом на 6:30 без електропостачання залишалися близько 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через відсутність електроенергії виникли перебої в роботі міського електротранспорту Чернігова. Усі тролейбусні маршрути, крім маршруту №11, тимчасово не працюють. На цьому напрямку перевезення здійснюють автобуси за маршрутом «вулиця Незалежності — Діагностичний центр».

Також затримується низка приміських потягів, які курсують Чернігівщиною. Йдеться, зокрема, про рейси Ніжин — Чернігів, Конотоп — Ніжин, Чернігів — Ніжин, Ніжин — Конотоп, Славутич — Київ-Волинський, Путивль — Конотоп та Кролевець — Конотоп.

Поїзд Ніжин — Київ вирушає зі станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин, рейси Ніжин — Київ-Волинський та Ніжин — Київ-Пасажирський — із затримкою 25–30 хвилин. Частина потягів затримується до однієї години з міркувань безпеки.