Війна

Ворог атакував три райони Дніпропетровської області, – ОВА

Протягом доби 20 березня російська окупаційна армія здійснила близько 30 атак по трьох районах Дніпропетровської області.

Про це поінформував керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram-каналі.

Він зазначив, що удари припали по Синельниківському, Нікопольському, Криворізькому районах. 

"Майже 30 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками", — йдеться у повідомленні. 

За його даними, на Нікопольщині окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громаду. Там пошкоджено підприємства та інфраструктуру. 

У Синельниківському районі обстріли припали по Шахтарській та Миколаївській громаді, де було пошкоджено адмінбудівлю та приватну оселю. 

У Криворізькому районі росіяни знову вдарили по Грушівській громаді, пошкодивши інфраструктуру.

Всюди обійшлося без постраждалих, наголосив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дніпропетровська областьвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Суд у Києві відсторонив комбрига Лисенка у справі про зловживання
Суспiльство 20.03.2026 16:58:30
Суд у Києві відсторонив комбрига Лисенка у справі про зловживання
Читати
У США готують обмежений випуск монети з портретом Трампа
Свiт 20.03.2026 16:33:27
У США готують обмежений випуск монети з портретом Трампа
Читати
Авіаносець Франції видав своє місцерозташування через трекінг пробіжки моряка
Суспiльство 20.03.2026 16:02:29
Авіаносець Франції видав своє місцерозташування через трекінг пробіжки моряка
Читати

Популярнi статтi