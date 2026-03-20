Ворог атакував три райони Дніпропетровської області, – ОВА

Протягом доби 20 березня російська окупаційна армія здійснила близько 30 атак по трьох районах Дніпропетровської області.
Про це поінформував керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram-каналі.
Він зазначив, що удари припали по Синельниківському, Нікопольському, Криворізькому районах.
"Майже 30 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками", — йдеться у повідомленні.
За його даними, на Нікопольщині окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громаду. Там пошкоджено підприємства та інфраструктуру.
У Синельниківському районі обстріли припали по Шахтарській та Миколаївській громаді, де було пошкоджено адмінбудівлю та приватну оселю.
У Криворізькому районі росіяни знову вдарили по Грушівській громаді, пошкодивши інфраструктуру.
Всюди обійшлося без постраждалих, наголосив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.