Мобілізацію переводять у жорсткий режим: контроль стане тотальнішим

В Україні на рівні органів влади опрацьовують можливі зміни до системи мобілізації. Йдеться про комплексний підхід, який передбачає посилення контролю за військовозобов’язаними, вдосконалення обліку та перевірку механізмів бронювання.

За інформацією відкритих джерел, у центрі уваги — громадяни, які не оновили військово-облікові дані, випадки самовільного залишення військових частин, а також обґрунтованість надання бронювань працівникам. Зокрема, за попередніми оцінками, до мільйона чоловіків не оновили свої облікові дані. Саме ця категорія може стати пріоритетною для перевірок. Серед можливих заходів розглядають встановлення місцезнаходження таких осіб, посилення контролю та застосування додаткових механізмів впливу.

Окремо обговорюються зміни щодо реагування на випадки самовільного залишення військових частин. Йдеться про можливе посилення відповідальності, пришвидшення процедур та підвищення ефективності контролю.

Також у межах оновлення системи можуть активніше застосовувати цифрові інструменти, зокрема інтеграцію державних реєстрів та використання ідентифікаційних даних. Це має сприяти актуалізації інформації та зменшенню прогалин в обліку.

Ще одним напрямком є перевірка бронювання працівників. Уряд планує оцінити реальну потребу підприємств у таких кадрах, а також обґрунтованість уже наданих бронювань. Особливу увагу приділятимуть випадкам формального працевлаштування без виконання критично важливих функцій. У разі виявлення порушень можливий перегляд або скорочення кількості бронювань.

Наразі всі зазначені ініціативи перебувають на стадії обговорення. Водночас очікується, що подальші рішення будуть спрямовані на підвищення ефективності мобілізації, прозорості процесів та актуалізацію військового обліку.

