Хто покриває Лачена: Міністр Федоров та Міноборони тримають паузу в гучному скандалі

Скандал із фіктивним бронюванням блогера Лачена (Ігор Лаченков, син екс-судді з Дніпра Оксани Лаченкової) набував національного розголосу. "Кейс Лаченкова" викрив ганебне явище – коли так звані лідери думок, молоді чоловіки призовного віку, "герої Телеграму", пропагандисти, які перебувають у Києві та не мають жодного відношення до війська чи роботи на оборону, натомість заробляють на донатах, виявляються фіктивно заброньованими та уникають служби.

Про це повідомляє 49000.

Про такі факти повідомив мер Дніпра Борис Філатов, якого Лачен раніше зухвало хейтив у соцмережах, втім злякався та уник особистої розмови. Філатов надав різку відсіч знахабнілому "лідеру думок", який дозволяв собі публічний хейт на адресу депутатів ВР та міських голів, також ганебну поведінку Лаченкова засудили численні громадяни.

"Молода й цілком придатна військово зобов’язана людина, яка постійно (і це не секрет) живе в Києві, 24/7 сидить в соцмережах та дискредитує керівників різного рівня, міських голів, депутатів, фіктивно прописана в іншій територіальній громаді. У гуртожитку, що належало військовому підприємству. Фіктивна реєстрація для цієї людини була необхідна, аби знайти "зручний" військкомат. Щоб тепер стояти на спецобліку в одному з Бучанських РТЦК, – зазначив у дописі мер Дніпра. – Фіктивно ця людина працює в компанії-підряднику виробництва дронів, котра у торік мала величезний контракт з Агентством оборонних закупівель".

Отже, блогер, який головним чином сидить у соцмережах, мешкає у Києві та переміщується з охороною (!), формально зареєстрований у селі в Київській області – аби за допомогою зручного ТЦК отримати бронювання. Головне – Лаченков фіктивно заброньований від військової служби підприємством Мілвус Груп, яка є підрядником Міноборони через Агенцію оборонних закупівель, виконує контракт за державні гроші.

Крім того, блогер останнім часом компліментарно коментує роботу нового міністра оборони Федорова. При цьому Лачен також вкрай скептично висловлювався щодо військової служби, заявляв, що "не є гармантим м*ясом", а також хизувався тим, що його "забронював Єрмак" (екс-очільник офісу Президента, звільнений під час корупційного скандалу).

Після оприлюднення цих відомостей сам Лачен вже кілька днів жодним чином не коментує своє фіктивне бронювання. Користувачі соцмереж вважають його поведінку боягузтвом.

А найголовніше – попри чималий медійний розголос та дуже серйозні питання з боку суспільства щодо фіктивного бронювання Лаченкова, і не лише, мовчить Міністерство оборони.

Відомо, що комунікаційники МО вкрай активні у численних соцмережах, відповідно, керівництво оборонного відомства на чолі з новим міністром Михайлом Федоровим безумовно має знати про кейс Лачена.

Нагадаємо, раніше в Україні вже мав місце гучний скандал щодо уникнення служби через фіктивне бронювання наближеного до ОП пропагандиста Володимира Петрова (екс-Люмпен). Журналісти з*ясували, що він фіктивно заброньований на Національному меморіальному кладовищі, через що соцмережі вибухнули на адресу Петрова осудом та численними мемами.

При цьому вочевидь затягнулася мовчазна пауза, яку тримає міністр Федоров щодо цих випадків. Суспільство чекає чіткої та справедливої реакції від оборонного відомства на кричущі факти фіктивного бронювання публічних персон.