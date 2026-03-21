Трамп звинуватив Зеленського у «піарі» на темі допомоги США

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяви президента України Володимир Зеленський про готовність допомогти США на Близькому Сході, звинувативши його у «піарі».

Про це повідомила журналістка Стефані Руль, яка, за її словами, мала 15-хвилинну телефонну розмову з Трампом. За її словами, президент США заявив, що «українці нічого не зробили», а заяви Зеленського назвав такими, що мають «політичні та PR-цілі».

Трамп також зазначив, що йому «важче мати справу» із Зеленським, ніж із кремлівським лідером Владіміром Путіним, і висловив думку, що той «не боїться Європи». Журналістка зауважила, що, за її враженням, Трамп демонструє більше довіри до Путіна, ніж до європейських союзників.

Під час розмови Трамп також критикував партнерів по НАТО та європейські країни, заявивши, що вони не надали США належної підтримки. Водночас він підкреслив, що Вашингтон не потребує їхньої допомоги. У соцмережах Трамп назвав союзників «боягузами» та заявив, що США це запам’ятають.

Перед цим, за даними CNN, міністр оборони США Піт Геґсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн під час закритого засідання визнали, що іранські дрони становлять більшу загрозу, ніж очікувалося, а система ППО США не здатна перехоплювати всі цілі.

На цьому тлі Зеленський повідомляв, що Україна отримала від США запит щодо допомоги у протидії іранським дронам типу Shahed на Близькому Сході. Київ запропонував передати свої технології та досвід, однак відповідну угоду поки не укладено.

За інформацією Axios, Україна ще торік пропонувала США співпрацю у сфері безпілотників, однак Вашингтон тоді відмовився. Водночас Зеленський наголошував, що український досвід протидії дронам може бути корисним союзникам.