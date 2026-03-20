Росія відмовилася брати участь у зустрічі перемовників України та США

Російська делегація не братиме участі у запланованій зустрічі з Україною в США, повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков 20 березня.

«Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями», — цитує його державне агентство ТАСС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що 21 березня в США відбудеться зустріч української делегації з американськими представниками. Він наголосив, що є сигнали від США щодо готовності продовжити переговори в наявних форматах для завершення війни Росії проти України. «Переговорна пауза була, час її завершувати. Українська політична команда вже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в США», — зазначив Зеленський.

Раніше, у січні та лютому, відбулися кілька раундів тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо завершення війни. Конкретних результатів не повідомляли, однак за підсумками зустрічі 5 лютого сторони домовилися про обмін військовополоненими — перший за останні п’ять місяців.

Наступна запланована зустріч на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ) була відкладена через загострення ситуації на Близькому Сході.