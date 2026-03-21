Сенсація в Андах: знайдено одне з найдавніших поселень регіону

Нове дослідження археологічної пам'ятки Чуксукуллу в Болівії довело, що люди заселили острів Сонця ще у 3500 році до нашої ери. Це відкриття відсуває хронологію освоєння басейну озера Тітікака на кілька століть назад і докорінно змінює уявлення про розвиток ранніх цивілізацій у високих Андах.

Технологічний прорив та нові дати

Хоча розкопки на острові проводилися ще десятиліття тому, лише завдяки сучасному методу радіовуглецевого датування (прискорювальна мас-спектрометрія, AMS) вдалося встановити точний вік знахідок. Обвуглені органічні залишки з глибоких шарів датуються періодом між 3635 і 3381 роками до н.е. Це робить Чуксукуллу одним із найдавніших відомих поселень регіону.

Мореплавці кам'яної доби

Геологічні дані свідчать, що навіть при нижчому рівні води тисячі років тому, острів Сонця ніколи не мав сухопутного зв'язку з материком. Це означає, що вже у IV тисячолітті до н.е. мешканці Анд володіли технологіями будівництва човнів та навігації. Поселення не було ізольованим: серед знахідок виявлено обсидіан, кварц та кремінь, які не зустрічаються на острові, що підтверджує існування розвинених торгових мереж.

Від кочівництва до першої осілості

Археологи зазначають, що Чуксукуллу демонструє поступовий перехід від груп мисливців-збирачів до напів осілого способу життя. Хоча капітальних споруд того часу не знайдено, безперервність культурних шарів вказує на те, що люди поверталися сюди знову і знову протягом тривалого часу.

Основними ресурсами для перших острів'ян були:

Рибальство та полювання на водоплавних птахів у затоці Чалла.

Збирання їстівних рослин на болотистих територіях.

Обмін товарами з материковими громадами.

Культурна спадщина крізь тисячоліття

Близько XII–X століть до н.е. на острові з’являється гончарство. Стилі знайденої кераміки ідентичні тим, що використовувалися на материку, що свідчить про глибоку інтеграцію острів’ян у соціальні та технологічні процеси регіону.

Це відкриття доводить, що задовго до появи імперії інків, для яких острів Сонця став священним центром космології, цей ландшафт уже був осередком активного руху, торгівлі та людської пам'яті.