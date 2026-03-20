228 українських експертів ППО вже працюють у кількох країнах Перської затоки

На сьогодні у країнах Близького Сходу працюють 228 українських експертів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже не 210, а 228 наших експертів там знаходяться в Катарі, в Еміратах, в Саудівській Аравії. Працюємо також з Кувейтом і Йорданією. Деталі не буду розголошувати. Ми працюємо поки що, ми на місці", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Він зазначив, що місцеві фахівці ППО достатньо на високому рівні, проти вони більше працюють з балістикою, а Україна має досвід відбиття масових ударів шахедів.

17 березня Зеленський повідомив про відправку у країни Близького сходу вже 201 військового спеціаліста для допомоги у відбитті дронових атак.

"Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед". Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено", - сказав Зеленський у зверненні до парламенту Великої Британії у вівторок.